Экс-футболист «Спартака» Кариока официально перешёл в «Тигрес»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока подписал контракт с мексиканским «Тигрес», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере». Предыдущий клуб Кариоки, «Атлетико Минейро», владевший половиной экономических прав на футболиста, получит за этот трансфер $ 3 млн. Такая же сумма достанется «Спартаку».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
Зарплата 28-летнего футболиста и срок действия контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что Кариока подпишет с «Тигрес» трёхлетнее соглашение.