«Тигрес» согласовали трёхлетний контракт с экс-игроком «Спартака» Кариокой

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», согласовал условия контракта с мексиканским клубом «Тигрес». По данным Debate, сразу после прохождения медосмотра 28-летний бразилец подпишет трёхлетнее соглашение. Зарплата Кариоки не разглашается. Сделка должна быть завершена на этой неделе.
За трансфер полузащитника «Тигрес» заплатит около $ 5 млн. Как сообщалось ранее, «Спартак» получит половину от этой суммы, так как владеет 50% экономических прав на Кариоку.
В текущем сезоне Кариока провёл 14 матчей в чемпионате Бразилии и не отметился результативными действиями.