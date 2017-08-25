Пике: сейчас «Реал» очень трудно остановить, но рано или поздно он проиграет

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил, что рано или поздно мадридский «Реал» проиграет, а его команде нужно быть готовой использовать это в свою пользу.
«Индивидуально мы не хуже игроков «Реала», но в матче на «Бернабеу» они превзошли нас. «Реал» выиграл Примеру и Лигу чемпионов, защищает титулы в обоих турнирах, и дела у него идут хорошо. Они выдали отличную победную серию, а когда у команды всё складывается так здорово, её очень трудно остановить. Но у любой команды в мире, как бы хороша она ни была, наступает день, когда она проигрывает, и нам нужно ждать этого момента и воспользоваться им», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.
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