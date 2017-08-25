Защитник «Русенборга»: «Зенит» не станет магнитом для притяжения болельщиков

Защитник «Русенборга» Торе Региниуссен поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Зенитом» в групповом этапе Лиги Европы. Помимо «Русенборга» и «Зенита» в группе L сыграют «Реал Сосьедад» и «Вардар».
«Возможно, у „Зенита“ нет громкого имени в Европе, но они могут покупать футболистов за 50-60 млн евро. Это один из самых сложных соперников из тех, что могли нам достаться. В то же время этот клуб не станет магнитом для притяжения болельщиков на стадион», — цитирует Региниуссена NRK.
В первой корзине помимо «Зенита» были «Арсенал», «Лион», «Динамо» (Киев), «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория Пльзень», «Ред Булл Зальцбург», «Копенгаген» и «Брага».