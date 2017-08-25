Терентьев: «Зениту» нужно серьёзно настраиваться не только на «Реал Сосьедад»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, на котором его команда сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром».
«У нас есть тренеры-испанцы по физподготовке, которые говорят, что «Реал Сосьедад» очень хорошая команда, которая закончила чемпионат на шестом месте. Думаю, что они будут фаворитами наряду с нами. Но и «Русенборг», и «Вардар», выбивший «Фенербахче» и показавший этим свой высокий уровень, сильные соперники. На них нужно будет серьёзно настраиваться.
«Зенит» уже выходил в прошлом году с первого места в плей-офф, не испытав особых проблем. Думаю, и в этом году, если будем серьёзно настраиваться, сможем достичь этой цели. Всё возможно, всё в наших силах.
Кто-то хотел видеть более звёздных соперников в нашей группе, но получилось так, как получилось. У меня никаких предпочтений не было. Будем играть с теми, кто нам попался», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.