Ари: задача «Локомотива» — стать первыми в своей группе в Лиге Европы

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, по итогам которой «железнодорожники» попали в один квартет с «Копенгагеном», «Злином» и «Шерифом».
«Я занимался на базе. Жеребьёвку в прямом эфире не смотрел. Физиотерапевт и тренер по физподготовке рассказали мне результаты. Я их уже выложил в «Инстаграме». Думаю, что самый сильный соперник – «Копенгаген», но, безусловно, со всеми будет тяжело. Честно говоря, про команду из Чехии что-то слышал, но не знал, откуда она. Задача «Локомотива» — стать первыми в группе», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
«Локомотив» стартует в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Дании