Бывший полузащитник сборной Италии Аквилани стал игроком «Лас-Пальмаса»

Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани продолжит карьеру в Испании. «Лас-Пальмас» объявил о подписании двухлетнего контракта с 33-летним хавбеком. Завтра Аквилани прибудет в Гран-Канарию для завершения перехода.
Вторую половину прошлого сезона Аквилани провёл на правах аренды в «Сассуоло», в составе которого он сыграл 16 матчей.
Аквилани, в активе которого 38 матчей и пять голов за сборную Италии, ранее выступал за «Рому», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», лиссабонский «Спортинг» и «Пескару».
Аквилани на правах аренды будет выступать за «Сассуоло»