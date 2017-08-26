175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вратарь «Нанси» пнул мяч в фан-сектор «Бреста», спровоцировав беспорядки на поле

26 августа 2017, суббота. 02:04 Футбол

Встреча «Бреста» и «Нанси» в пятом туре французской Лиги 2 завершилась на скандальной ноте. Вратарь команды гостей Жоффре Журдран в компенсированное арбитром время отреагировал на оскорбительные кричалки и песни болельщиков «Бреста», со злостью пнул мяч на фан-сектор и спровоцировал тем самым беспорядки. Разъярённые болельщики выбежали на поле выяснять отношения, арбитру матча пришлось приостановить игру до тех пор, пока фанатов не удалось утихомирить.

Что касается Журдрана, на тот момент он уже имел предупреждение. За эту провокацию вратарь «Нанси» получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. Финальный свисток зафиксировал поражение его команды со счётом 1:2.

Видео инцидента доступно для просмотра в «Твиттере».

Разгневанные болельщики «Ланса» попытались атаковать игроков по ходу матча
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Брест Нанси Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
02:57 Паредес: Кокорин — лучший российский игрок, других до перехода в «Зенит» не знал
02:42 Тухель: после эпохи Месси и Роналду Дембеле будет претендовать на «Золотой мяч»
02:04 Вратарь «Нанси» пнул мяч в фан-сектор «Бреста», спровоцировав беспорядки на поле
01:40 Коутиньо сообщил «Ливерпулю», что не хочет играть за красных в Лиге чемпионов
01:29 Паредес: в Кубке Либертадорес наш клуб назывался бы «Зенит Хуниорс»
01:25 Дьяков не помог «Сивасспору» избежать разгрома от «Галатасарая» в Стамбуле
01:17 Слуцкий: это мой первый матч, в котором «Халл» не пропустил. Хорошая игра
01:04 Президент «Ниццы» счёл поведение руководства «Барселоны» некорректным
00:54 «Бетис» с Хави Гарсией в составе обыграл «Сельту»
00:48 Пареха: будет приятно вернуться в мой российский дом!
00:45 В Аргентине утверждают, что «Зенит» готов отдать $ 20 млн за 18-летнего хавбека
00:32 Гвардиола: «Наполи» показывает лучший футбол в Италии
00:11 Хали Тиам: впервые услышал о «Динамо» ещё в детстве, когда жил в Сенегале
25 августа 2017, пятница
23:42 Анчелотти: Нойер готов, в матче с «Вердером» он сможет выйти на поле
23:40 Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен»
23:39 «Халл» разгромил «Болтон», одержав вторую победу в Чемпионшипе при Слуцком
23:34 «Гамбург» на выезде переиграл «Кёльн»
23:21 Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте
23:05 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» в матче Примеры
23:05 Мутко: уверен, Самарская область подготовится к ЧМ-2018 на самом высоком уровне
22:51 «Рома» — «Интер»: Флоренци включён в заявку римлян впервые за 10 месяцев
22:41 Вальверде: Дембеле даст «Барселоне» ширину, которую мы потеряли
22:29 Иньеста и Паулиньо включены в заявку «Барселоны» на матч с «Алавесом»
22:25 Шевченко вызвал в сборную Украины 26 игроков на матчи с Турцией и Исландией
22:09 Скрипченко: «Анжи» одержал заслуженную победу, на поле вышли мужики
22:04 Семак: первый тайм «Уфа» провела откровенно плохо, ещё и качество поля плохое
21:55 Конте удивлён вызовом Азара в сборную Бельгии
21:54 «Анжи» обыграл «Уфу», одержав первую победу под руководством Скрипченко
21:35 «Вест Хэм» отдал Снодграсса в аренду «Астон Вилле»
21:32 Гамула: у вратаря должны глаза отдыхать, а он всё время в телефоне
21:19 Венгер: мне нравится Уилшир, но ему нужно иметь постоянную игровую практику
21:18 «Челси» продлил контракт с Омеруо и отдал его в аренду «Касымпаше»
21:02 «Вест Хэм» отказался от приобретения полузащитника «Спортинга» Вильяма Карвалью
20:53 Адвокат объяснил, почему предпочёл вызвать в сборную Нидерландов Промеса
20:52 Нападающий «Арарата» Сергей Давыдов выбыл из-за травмы на 20 дней
20:50 Пике выиграл почти € 130 тыс. на турнире по покеру в Барселоне
20:48 Новичок «Зенита» Ригони вызван в сборную Аргентины
20:36 Ван дер Вил перешёл из «Фенербахче» в «Кальяри»
20:28 Источник: Эвертон Фелипе должен перейти в «Спартак» в начале следующей недели
20:21 Газинский: хочется попасть на ЧМ-2018. В первый и, может быть, последний раз
20:19 Суарес, получивший травму в матче с «Реалом», приступил к тренировкам
20:11 Ибрагимович не сможет помочь «МЮ» на групповом этапе Лиги чемпионов
20:09 Семак: с сожалением воспринял новость о том, что приобретений «Уфа» не сделает
20:02 Скрипченко: хотелось бы, чтобы болельщики «Анжи» были рядом и в трудные минуты
20:01 Голкипер «Базеля»: ЦСКА — сильнейший клуб, который мог достаться из 4-й корзины
Все новости RSS
Партнерский контент