Вратарь «Нанси» пнул мяч в фан-сектор «Бреста», спровоцировав беспорядки на поле

Встреча «Бреста» и «Нанси» в пятом туре французской Лиги 2 завершилась на скандальной ноте. Вратарь команды гостей Жоффре Журдран в компенсированное арбитром время отреагировал на оскорбительные кричалки и песни болельщиков «Бреста», со злостью пнул мяч на фан-сектор и спровоцировал тем самым беспорядки. Разъярённые болельщики выбежали на поле выяснять отношения, арбитру матча пришлось приостановить игру до тех пор, пока фанатов не удалось утихомирить.
Что касается Журдрана, на тот момент он уже имел предупреждение. За эту провокацию вратарь «Нанси» получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. Финальный свисток зафиксировал поражение его команды со счётом 1:2.
Видео инцидента доступно для просмотра в «Твиттере».
Разгневанные болельщики «Ланса» попытались атаковать игроков по ходу матча