«Рубин» — «Тосно»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тосно» на матч восьмого тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 26 августа, на стадионе «Казань Арена».
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Лестьенн, Канунников.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Тосно». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.