Тетрашвили: «Анжи» реально оплошал в Казани, должны были реабилитироваться

Полузащитник «Анжи» Гурам Тетрашвили прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги.
«Меня сейчас переполняют эмоции. Главное, что победили. Понятное дело, что сыграли в не самый комбинационный футбол, забили гол, и в голове сидела мысль сохранить результат. Всё-таки прошлая игра отложила свой отпечаток. Хотели забыть как можно скорее, но, конечно, такие матчи не забываются. Очень хотелось порадовать болельщиков в этом матче любой ценой. Да, может не самой качественной игрой, но главное, был результат в этой игре. Спасибо всевышнему мы сегодня добыли победу.
Как бы кто не говорил, что он спокоен, но всё равно внутри тебя это сидело. Потому что мы реально оплошали в Казани. Мы должны были реабилитироваться не только перед болельщиками, но также и перед своим родными за матч с «Рубином». У каждого из нас есть семьи, они смотрели и переживали за нас, и было где-то стыдно за такой результат. Я думаю, что мы сегодня приложили максимум усилий и добились положительного результата.
Перед игрой на установке нам сказали, что «Уфа» играет за счёт длинных передач и нужно было выиграть подбор. Я думаю, что мы с Афониным сегодня старались по максимуму. Понятное дело, что бываю такие игровые ситуации, что ты можешь не успеть в каком-либо эпизоде. Мы старались быть ближе к защитникам, оказывая им свою помощь и выиграть опорную зону.
Думаю, сейчас надо забыть эту игру. Во-вторых, надо немного отдохнуть, забыть обо всём. Просто побыть с семьей дома. А уже потом собраться и уже думать о следующей игре», — заявил Тетрашвили, слова которого приводятся на официальном сайте махачкалинского клуба.