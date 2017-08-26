Аршавин — о покере на «Энфилде»: обычный матч, просто так получилось

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, часто ли вспоминает о матче с «Ливерпулем», в котором ему удалось сделать покер. Матч 33-го тура АПЛ-2008/09 «Ливерпуль» — «Арсенал» состоялся 21 апреля 2009 года в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился со счётом 4:4.
«Специально не вспоминаю. Но когда-то воспоминания или приходят сами, или кто-то расспрашивает о том матче. К той игре мы готовились, как обычно, хотели победить. «Ливерпуль» тогда боролся за первое место, а ничья с нами похоронила их надежды. Был обычный матч, просто получалось, что все мои удары летели в створ ворот и вратарь не мог их отбить. Я гордился собой. Понимал, что представлял в Англии свою страну. Люди узнали, что в России тоже умеют играть в футбол, и после этого хоть на какой-то промежуток времени обратили больше внимания на нашу страну», — сказал Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24».
Аршавин также рассказал, почему в итоге уехал из Англии и вернулся в «Зенит»: «У меня заканчивался контракт, мне никто не предлагал его продлить, поэтому я вернулся в «Зенит». Когда уходил из «Зенита», я хотел со временем вернуться и, в идеале, закончить карьеру в «Зените». Сложилось немножко иначе, но то, что сейчас играю в «Кайрате», меня тоже полностью устраивает».
Видео голов Аршавина в матче с «Ливерпулем» можно посмотреть в официальном аккаунте «Арсенала» в «Твиттере».