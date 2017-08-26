Билич: нужно признать, что «Ньюкасл» был лучше «Вест Хэма» во всём

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал поражение в матче третьего тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:3).
«Мы допустили ошибку, которая привела к первому голу „Ньюкасла“, и это дало им толчок. В первые 10 минут второго тайма мы были лучше, но футбол — игра ошибок. Мы не были хороши на протяжении всего матча, „Ньюкасл“ выглядел сильнее. Они заслужили свои голы, поскольку высоко прессинговали нас.
Нужно признать, что «Ньюкасл» был лучше во всём, особенно в желании выигрывать подборы и выбегать в контратаки. Мы не заслужили ничего. У нас была игра посреди недели, но она не имеет отношения к сегодняшнему матчу", — цитирует Билича BBC Sport.
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