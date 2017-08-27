Брат Месси попал в ДТП в Аргентине

Матиас Месси, старший брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сегодня утром попал в дорожно-транспортное происшествие в департаменте Росарио (провинция Санта-Фе, Аргентина). Автомобиль, за рулём которого был 35-летний аргентинец, врезался в грузовик, пишет AS.
Сообщается, что Матиас Месси получил незначительные травмы, хотя передняя часть его автомобиля в результате ДТП полностью разбита. Водитель грузовика также невредим. По мнению властей, авария произошла из-за погодных условий — дождя и тумана, а также скользкой дороги.
Фотографию разбитого автомобиля Матиаса Месси можно посмотреть на сайте AS.
Месси — второй игрок, забивший более 350 голов за один клуб в одной из топ-5 лиг