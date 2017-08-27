Кононов: то, что сегодня сделали ребята, очень важно для них, «Ахмата» и меня

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче восьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«То, что сегодня сделали ребята, очень важно для них, для клуба и для меня. Я им очень благодарен за сегодняшнюю победу.
ЦСКА на ходу, они провели прекрасный матч в Лиге чемпионов. Сдерживать атаки ЦСКА очень непросто. Нам было очень тяжело, поэтому мы приняли решение играть ближе к своим воротам и выбегать в быстрые атаки. Одна атака нам удалась. Говорите, мяч в том эпизоде покинул пределы поля? Я ещё не смотрел повтор.
Можно сказать, что у нас новая команда. Команда строится. Первое время у нас будут сбои, это предсказуемо. Но четыре поражения подряд, которые мы потерпели ранее, это нехорошая ситуация», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».