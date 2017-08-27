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Пономарёв: Васин опять допустил ошибку, он не для ЦСКА

27 августа 2017, воскресенье. 21:29 Футбол

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв, комментируя поражение «армейцев» в домашнем матче 8-го тура российской Премьер-Лиги от «Ахмата», подверг критике защитника красно-синих Виктора Васина, ошибка которого привела к единственному голу в прошедшей игре.

«Удручающие впечатления от этого мачта. Но этому есть оправдание: в игре против «Янг Бойз» «армейцы» отдали много сил. Усталость сказалась, выдали некачественную и неяркую игру. Не получилось сыграть вничью, к сожалению. Васин опять допустил ошибку. Он не для ЦСКА. У него нет пластики. Он не смотрит за игрой, играет по игроку, а не мячу, не успевает. Это не годится для «армейской» команды.

То, что проиграли, – случайность. Жалко. Команде нужна свежая кровь. Нет этой свежатинки. Надо пару-тройку молодых игроков, которые бы просто бегали. Таких, как Головин. Мальчишка тянет команду. Я рассчитывал на Чалова, но он остановился в своём развитии. Он думал, что всегда будет получаться забивать лёгкие голы? Нет, впахивать надо, работать на футбольном поле и над собой. Он просто скончается как игрок. Чалов не оправдывает ожиданий, которые на него возложены. Накануне разговаривал на эту тему с Бабаевым.

Засчитанный гол «Ахмата» — судейская ошибка. Мяч вышел за пределы поля. Это должен был фиксировать ассистент главного арбитра, но он не успел, в этот момент был далеко. Трудный эпизод для арбитра. Нужны повторы! Посмотрели бы на экране, было бы всё ясно. На месте сразу же бы отменили гол. Надо вводить! Стало слишком много судейских ошибок», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.

Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ПФК ЦСКА Александр Головин Виктор Васин Фёдор Чалов Футбольное судейство
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
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