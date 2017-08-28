Жонатас — о дебюте за «Ганновер»: чувствую себя как дома!

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас прокомментировал свой дебютный матч за «Ганновер». В домашнем матче 2-го тура чемпионата Германии его команда обыграла «Шальке» (1:0), а бразилец забил победный мяч уже спустя пять минут после выхода на поле.
«Отличный старт! Прекрасная командная работа! Отличная атмосфера! Чувствую себя как дома!» – написал в «Твиттере» нападающий «Ганновера».
В составе российской команды Жонатас провёл 35 матчей в РФПЛ и забил 15 голов, в том числе 4 гола в пяти матчах нового сезона.
Жонатасу потребовалось пять минут, чтобы забить первый гол в «Ганновере»