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«Манчестер Юнайтед» предложит больше € 80 млн за Араухо грядущим летом — Sport.es

«Манчестер Юнайтед» предложит больше € 80 млн за Араухо грядущим летом — Sport.es
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Грядущим летом «Манчестер Юнайтед» намерен предпринять попытку приобрести 25-летнего центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо и готов предложить за него более € 80 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в последние несколько недель «красные дьяволы» активизировали интерес к уругвайскому футболисту. Подчёркивается, что на текущий момент Араухо ведёт переговоры о продлении контракта с каталонским клубом, однако в окружении футболиста сомневаются в целесообразности этого, поскольку английский клуб способен предложить более выгодные финансовые условия.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Араухо принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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