«Ювентус» передумал покупать Андре Гомеша, возобновив интерес к Алейксу Видалю

Туринский «Ювентус» возобновил интерес к защитнику «Барселоны» Алейксу Видалю, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее «старая синьора» проявляла интерес к полузащитнику каталонской команды Андре Гомешу, однако теперь отказалась от идеи его приобретения. В итальянском гранде видят Видаля на фланге обороны и уже контактировали с сине-гранатовыми на предмет его возможного приобретения.
Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что рассчитывает на Видаля. Последний в предыдущем сезоне не раз намеревался покинуть «Барселону» вследствие отсутствия игровой практики.
Алейкс Видаль отклонил предложение «Ювентуса»