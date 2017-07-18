Алейкс Видаль отклонил предложение «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Алейкса Видаля, однако в планы самого футболиста смена клубной прописки не входит. «Старая синьора» сделала Видалю предложение, но оно было им отклонено, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Футболист надеется, что будет пользоваться намного большим доверием у нового главного тренера каталонской команды Эрнесто Вальверде. Последний ранее подчеркнул, что расставание с Видалем не входит в его планы. Игрок считает, что в новом сезоне имеет неплохие шансы застолбить за собой место в основном составе сине-гранатовых.
Новый наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на Алейкса Видаля