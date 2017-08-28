ЦСКА выложил видеоролик, посвящённый Перхуну

ЦСКА на своей официальной странице в «Твиттере» выложил видеоролик, посвящённый бывшему вратарю «армейцев» Сергею Перхуну, которого не стало 28 августа 2001 года. На 75-й минуте матча «Анжи» — ЦСКА Перхун в борьбе за мяч столкнулся с форвардом хозяев Будуном Будуновым. Голкипер получил тяжелейшую травму головы и был экстренно доставлен в больницу Махачкалы. Позже его перевезли в московскую клинику. Медики до последнего боролись за жизнь Сергея, но все их усилия оказались тщетными.
Сергей Перхун родился 4 сентября 1977 года в Днепропетровске. В 16 лет его, воспитанника футбольной школы «Днепра», приняли в главную команду. В 1994 году в составе юношеской сборной Украины Перхун ездил на чемпионат Европы в Северную Ирландию и вернулся оттуда с бронзовой медалью. Затем ему пришлось продолжить карьеру в молдавском «Шерифе», а в 2001-м голкипер заключил контракт с ЦСКА.
31 марта 2001 года Сергей Перхун вышел на поле в основном составе в принципиальном поединке с московским «Спартаком». «Армейцы» в тот раз уступили красно-белым, но, несмотря на пропущенный мяч, Сергей был одним из лучших на поле. В игровом почерке Перхуна имелось всё, что отличает первоклассного голкипера — превосходная реакция, умение играть на выходах, отличная вратарская техника.
Сергей Перхун провёл в составе ЦСКА лишь 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль. За столь непродолжительную карьеру он успел стать одним из лидеров команды, а болельщики «армейцев» сразу же полюбили молодого, талантливого и всегда улыбчивого голкипера.
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