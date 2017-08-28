«Аякс» объявил о переходе Сима де Йонга из «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Сим де Йонг, выступавший на правах аренды за ПСВ в прошлом сезоне, перешёл в другой голландский клуб на постоянной основе. Полузащитник подписал контракт с «Аяксом» на три сезона до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт клуба.
Сим де Йонг является воспитанником «Аякса». 1 июля 2014 года он перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», но не смог закрепиться в английском клубе.
Всего за «Ньюкасл Юнайтед» де Йонг сыграл 21 игру и забил один мяч. За «Аякс» он выступал с 2005 по 2014 год.
Сим де Йонг: надеюсь, «Ньюкасл» даст мне новый шанс показать себя в АПЛ