Абденнур прошёл медобследование для «Зенита», но ждёт предложений других клубов

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур может отказаться от перехода в «Зенит». Абденнур уже прошёл медицинское обследование для петербургского клуба, но затягивает сделку, ожидая предложения от «Марселя» или одного из клубов АПЛ, утверждает RMC Sport.
Согласно источнику, представитель игрока находится в контакте с «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертоном».
Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с Абденнуром условия контракта. Питерцы хотели подписать с Абденнуром договор на два года, но сам игрок предпочёл однолетнее соглашение.
Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 официальных матча.
Абденнур пройдёт медосмотр для «Зенита» сегодня в Риме