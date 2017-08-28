Лукас Васкес вызван в сборную Испании вместо Витоло

Нападающий «Реала» Лукас Васкес вызван в сборную Испании на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Италии (2 сентября) и Лихтенштейна (5 сентября), сообщается на официальном сайте федерации футбола Испании.
Васкес заменит в составе национальной команды полузащитника «Лас-Пальмаса» Витоло. 27-летний футболист повредил связки коленного сустава и покинул расположение сборной Испании.
Полную заявку испанцев на матчи с командами Италии и Лихтенштейна можно посмотреть на «Чемпионате».