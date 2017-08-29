Тренер сборной Хорватии: Модрич никогда не думал об уходе из сборной

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поддержал полузащитника «Реала» и национальной команды Луку Модрича. Футболист признался, что после скандала с дачей ложных показаний подумывал над тем, чтобы завершить международную карьеру.
«Лука Модрич является лучшим полузащитником в мире, с гордостью выступает за сборную Хорватии, и он никогда не говорил и не думал о прекращении выступления за национальную команду.
Перишич? Я разговаривал с Иваном. Он счастлив в «Интере». Лучано Спаллетти ценит его и готовит новый контракт», — цитирует Чачича Goal.
Сборная Хорватии продолжает подготовку к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 с Косово (2 сентября) и Турцией (5 сентября).
Модричу грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний