Модричу грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний

Полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу, который обвиняется в даче ложных показаний, грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет, сообщает The Independent.
На прошлой неделе Модрич дал показания по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича, обвиняемого в финансовых махинациях. Лука был игроком «Динамо» с 2003 по 2008 год, а в суде рассказывал о своём переходе из этого хорватского клуба в «Тоттенхэм Хотспур».
Здравко Мамич и его брат, экс-главный тренер «Динамо» Зоран Мамич, в настоящее время находятся под следствием. Хорватские власти обвиняют их в хищении $ 17,3 млн из бюджета загребского клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн.