Болельщики «Фейеноорда» могут не попасть на гостевой матч ЛЧ с «Наполи»

«Фейеноорд» может остаться без поддержки своих болельщиков на гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».
«Наполи» уведомил «Фейеноорд», что итальянские власти не разрешают продавать билеты для болельщиков голландской команды на матч, который состоится в Неаполе 26 сентября.
Ранее в этом месяце итальянские власти приняли аналогичную меру в отношении болельщиков «Ниццы», которая встречалась с «Наполи» в квалификации Лиги чемпионов.
В заявлении «Фейеноорда» отмечается, что клуб намерен обратиться в Королевский футбольный союз Нидерландов и Союз европейских футбольных ассоциаций, чтобы узнать причины данного решения и постараться добиться разрешения на продажу билетов для своих болельщиков.
В 2015 году «Рома» принимала «Фейеноорд» в рамках Лиги Европы и в городе было зафиксировано множество актов вандализма со стороны приезжих фанатов.