Бонуччи: предатель и наёмник — обидные слова тому, кто отдавал «Юве» всего себя

Защитник Леонардо Бонуччи, который этим летом перешёл из «Ювентуса» в «Милан», выразил мнение, что не заслужил оскорблений в свой адрес после смены клубной прописки.
«Встречи с моими друзьями в составе сборной Италии на поле и за его пределами всегда меня радуют. Для меня Кьеллини, Барцальи и Буффон остаются друзьями и партнёрами по команде. Наши профессиональные пути разошлись, но отношения, которые появились в раздевалке, остаются такими же. Я многому научился у них, они помогали мне расти. Теперь мы вместе в сборной, и нам нужно думать только о предстоящих матчах с Испанией и Израилем.
Я решил покинуть «Ювентус» в связи с выбором, который сделал клуб. Принять такое решение было непросто. Меня называли мерзавцем, предателем и наёмником. Обидные слова для того, кто отдавал «Ювентусу» всего себя. Я ушёл из клуба не из-за денег. Сейчас я зарабатываю почти столько же, сколько в прошлом сезоне. Вместе с «Ювентусом» мы прошли многое. Я играл с великими чемпионами, без которых не смог бы столько добиться», — цитирует Бонуччи Football Italia.