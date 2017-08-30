Селюк: предлагал Траоре «Локомотиву», Ласина в 100 раз лучше Эдера

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Ласина Траоре, на своей странице в «твиттере» сообщил, что предлагал «Локомотиву» услуги ивуарийского форварда. По словам Селюка, Траоре сильнее португальского нападающего Эдера, которого «железнодорожники» арендовали у «Лилля».
«Предлагал. Траоре не просто на порядок, в 100 раз лучше Эдера. Даже если Траоре выпьет два бутылки виски, будет лучше Эдера в хорошей форме», — написал Селюк.
Трансфер Траоре принадлежит «Монако», а в ЦСКА он провёл первую половину прошлого сезона на правах аренды. За московский клуб нападающий сыграл 21 матч и забил шесть голов. После этого также на правах аренды перешёл в хихонский «Спортинг». За испанский клуб 27-летний форвард провёл восемь матчей и забил два мяча.