«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в приобретении Мареза

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез не входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Times, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не высказывал своему руководству желание, чтобы состав его команды пополнил алжирский футболист.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Лестера» ответило отказом на предложение «Ромы» относительно перехода 26-летнего игрока за € 35 млн, рассчитывая получить за футболиста по меньшей мере € 44 млн.
В текущем сезоне Марез провёл в АПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.
«Лестер» готов продать Мареза в «Рому» за € 44 млн