Нападающий «Урала» Ильин досрочно завершил тренировку сборной России

Нападающий «Урала» и сборной России Владимир Ильин досрочно завершил тренировку национальной команды, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Футболист работал в общей группе 40 минут, после чего покинул занятие. По ходу сегодняшней тренировки к работе по индивидуальной программе приступил и полузащитник Павел Могилевец.
В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа – 3 сентября) и готовится к контрольной игре с московским «Динамо».
Вход на матч между сборной России и «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
Ильин: хочу проявить себя в сборной России и, естественно, забить «Динамо»