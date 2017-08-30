Могилевец в сборной России приступил к индивидуальной тренировке

Полузащитник «Ростова» и сборной России Павел Могилевец, начинавший сегодняшнюю тренировку национальной команды в общей группе, перешёл к работе по индивидуальной программе. Футболист покинул занятие и отправился в тренажёрный зал, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Напомним, что накануне Павел Могилевец участие в тренировке не принимал.
В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа – 3 сентября) и готовится к контрольной игре с бело-голубыми.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
Все игроки сборной России начали тренировку в общей группе