Эдер: постараюсь забить как можно больше голов за «Локомотив»

Новичок «Локомотива» нападающий Эдер прибыл в расположение московского клуба, который проводит сбор в Бад Кляйнкирххайме, и поделился ожиданиями от игры за «железнодорожников».
«Со мной в «Лилле» играл Марко Баша, который достаточно долго выступал за «Локомотив». Он рассказал много хорошего о клубе, России и Москве. Позже мой агент сообщил, что есть вариант с «Локомотивом». Я был очень рад, что появилась такая возможность.
Я очень счастлив. Сделаю всё возможное для клуба. Постараюсь забить как можно больше голов, чтобы команда побеждала в каждом матче. С нетерпением жду первую тренировку и хочу как можно скорее познакомиться с одноклубниками», — сказал Эдер в интервью клубной пресс-службе.
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