Новичок «Локомотива» Эдер: супруга сказала — всё правильно, едем в Россию

Нападающий сборной Португалии Эдер прокомментировал свой переход из «Лилля» в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
«Я счастлив стать частью «Локомотива». Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник всё решилось. Я прошёл медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «Локомотива». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Всё правильно, едем в Россию». И я поставил подпись.
Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков «Локо», но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия.
Марко Баша, который выступал за «Локомотив», дал мне представление о команде и советы — как быстрее адаптироваться. В «Локомотиве» у меня уже есть один друг — Ману Фернандеш. Он меня ждёт. Ману рассказал, что «Локо» всегда бьётся за победу, игроки любят креатив, атаку. Эти отклики подкупают. И я знаю Ману как большого мастера.
Здорово, что «Локомотив» сейчас в отличном настроении, мне хочется скорее прибыть в команду», — сказал Эдер.
Фотографию Эдера и его супруги можно посмотреть в «Инстаграме».