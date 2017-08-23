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Новичок «Локомотива» Эдер: супруга сказала — всё правильно, едем в Россию

23 августа 2017, среда. 03:08 Футбол

Нападающий сборной Португалии Эдер прокомментировал свой переход из «Лилля» в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

«Я счастлив стать частью «Локомотива». Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник всё решилось. Я прошёл медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «Локомотива». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Всё правильно, едем в Россию». И я поставил подпись.

Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков «Локо», но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия.

Марко Баша, который выступал за «Локомотив», дал мне представление о команде и советы — как быстрее адаптироваться. В «Локомотиве» у меня уже есть один друг — Ману Фернандеш. Он меня ждёт. Ману рассказал, что «Локо» всегда бьётся за победу, игроки любят креатив, атаку. Эти отклики подкупают. И я знаю Ману как большого мастера.

Здорово, что «Локомотив» сейчас в отличном настроении, мне хочется скорее прибыть в команду», — сказал Эдер.

Фотографию Эдера и его супруги можно посмотреть в «Инстаграме».

Геркус: Эдер — форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол ФК Локомотив Мануэл Фернандеш Марко Баша Эдер Фото
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