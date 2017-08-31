«Анжи» отзаявил защитника Удалого и хавбека Карасёва

«Анжи» исключил из заявки на сезон защитника 32-летнего Игоря Удалого и 25-летнего полузащитника Павла Карасева. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте РФПЛ.
В текущем сезоне Карасёв принял участие в четырёх матчах команды из Махачкалы в российском первенстве, в трёх из них он был заменён. Удалый в нынешнем чемпионате на поле не выходил.
После паузы, связанной с играми национальных сборных, «Анжи» поедет в гости к «Тосно», эта встреча чемпионата России состоится 9 сентября.
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