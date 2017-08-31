«Бавария» не намерена продавать Рафинью «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заинтересован в услугах защитника мюнхенской «Баварии» Рафиньи, сообщает Bild.
Согласно информации источника, английский клуб уже сделал предложение немецкому гранду, однако «Бавария» не собирается выставлять игрока на трансфер. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти не намерен расставаться с футболистом, рассматривая его в качестве замены таким игрокам, как Джошуа Киммих и Давид Алаба.
Перед стартом нынешнего сезона Рафинья надеялся на то, что у него будет больше игровой практики, чем в предыдущих сезонах. Надежды Рафиньи были обусловлены тем, что повесил бутсы на гвоздь бывший защитник команды Филипп Лам.
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