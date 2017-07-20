Рафинье очень не понравились слова Румменигге о Киммихе

Защитнику мюнхенской «Баварии» Рафинье очень не понравились недавние слова председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге. Последний, в частности, сказал, что видит преемником бывшего капитана команды Филиппа Лама на правом фланге обороны полузащитника Джошуа Киммиха.
«Румменигге может говорить всё что угодно. Полагаю, в клубе у него свои задачи, но главным тренером команды является Карло Анчелотти. Именно он и принимает решения о том, кто выходит на поле, а кто сидит на скамейке запасных. Я вместе с Ламом играл шесть лет и провёл более 200 матчей за „Баварию“. И надеюсь, что теперь получу больше игрового времени», — цитирует Рафинью интернет-издание Sport1.
Киммих: предпочитаю играть на позиции защитника, чем сидеть на скамейке запасных