И. Соловьёв: много думаю о возвращении в РФПЛ, Москве предпочёл бы Петербург

Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьёв, ранее выступавший в московском «Динамо» и «Зените», выразил надежду, что ему удастся вернуться на высокий уровень.
«Определённо, можно сказать, что в „Динамо“ происходит перезапуск моей карьеры. Я пришёл к тренерам, которые помогут мне вернуться на уровень, на котором я когда-то был. Теперь всё зависит от меня самого, от того, как я буду выкладываться. Буду показывать игру, которая была у меня в Премьер-Лиге, — карьера перезагрузится. Много думаю о возвращении в высший дивизион. Если всё хорошо сложится, мы с «Динамо» сумеем это сделать уже к следующему сезону.
Возвращение в московское „Динамо“ или „Зенит“? Никогда не стоит говорить «никогда». Поддерживаю отношения с некоторыми зенитовцами и всеми игроками «Факела», а половина нынешнего питерского «Динамо» и вовсе пришла из московского клуба-тёзки. Но если выбирать между городами, то Москве я предпочёл бы Санкт-Петербург. Питер — более спокойный город, в Москве же постоянная суета», — сказал Соловьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
Полное интервью с Иваном Соловьёвым читайте на «Чемпионате» в скором времени.