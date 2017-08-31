Источник: защитник «Аталанты» Толой перешёл в «Спартак»

Центральный защитник «Аталанты» Рафаэл Толой стал футболистом московского «Спартака», утверждает аккаунт Squawka News в «Твиттере».
Бразильский защитник перешёл в итальянский клуб в августе 2015 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Толой провёл 32 матча (31 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями и получил 7 жёлтых карточек. На родине Толой выступал за «Гояс» и «Сан-Паулу». Также в его активе выступления за «Рому» на правах аренды.
Ранее в СМИ сообщалось, что, помимо красно-белых, к 26-летнему футболисту проявляли интерес «Краснодар», «Шальке-04» и «Хоффенхайм».
«Краснодар» и «Спартак» хотят заполучить защитника «Аталанты» Толоя