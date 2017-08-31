«Тракай» не признал трансфер Максимова в «Вардар»

«Тракай» официально объявил, что не согласен с переходом российского нападающего Максима Максимова в «Вардар», несмотря на появившееся сообщение македонского клуба.
«В настоящее время Максимов является игроком „Тракая“, его контракт по-прежнему действует. От Максимова или его представителя не приходило никаких сообщений о расторжении договора. Никаких договоров с „Вардаром“ мы не подписывали, и никаких официальных предложений от этого клуба не было.
Наш клуб удивлён и разочарован в связи с появившейся информацией о переходе Максимова в „Вардар“ и будет добиваться финансового и спортивного наказания для сторон, ответственных за данный инцидент», — говорится в сообщении пресс-службы «Тракая».
«Вардар» объявил о переходе россиянина Максимова