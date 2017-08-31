Российский нападающий Максим Максимов, права на которого до недавнего времени принадлежали литовскому «Тракаю», перешёл в «Вардар». Об этом сообщает пресс-служба македонского клуба. 21-летний футболист подписал контракт сроком на три года.
«Я знаю, что «Вардар» — это большой клуб, который последние годы регулярно становился чемпионом Македонии. В этом году команда пробилась в групповой этап Лиги Европы, добившись наибольшего успеха. Хочу помочь команде защитить чемпионский титул и набрать как можно больше очков в Лиге Европы и выйти из группы», — сказал Максимов.
Максимов привлёк внимание к себе выступлением за «Тракай» в Лиге Европы нынешним летом. Форвард забил семь голов в шести квалификационных матчах и до сих пор остаётся лучшим бомбардиром турнира. В июле главный тренер литовского клуба Олег Василенко в интервью «Чемпионату» сообщал, что Максимов своей игрой заинтересовал российские клубы.
«Вардар» объявил о переходе россиянина Максимова