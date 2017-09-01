«Лестер» ждёт ответ от FA и АПЛ насчёт трансфера Адриена Силвы из «Спортинга»

«Лестер Сити» ожидает ответ от Федерации футбола Англии и английской Премьер-лиги, которые должны подтвердить легитимность трансфера 28-летнего португальского полузащитника «Спортинга» Адриена Силвы за £22 млн, сообщает Sky Sports.
Силва выступает в составе «Спортинга» с 2007 года. За это время он дважды уезжал в аренду – в 2010 году в «Маккаби» (Хайфа) и на сезон 2011/12 в Академику. С 2014 года Силва защищает цвета сборной Португалии, с которой в 2016 году завоевал золото чемпионата Европы, проходившего во Франции.