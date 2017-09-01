Бирхофф надеется, что в «Баварии» поймут ценность Мюллера

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф выразил надежду на то, что у нападающего национальной команды Томаса Мюллера будет стабильная игровая практика в мюнхенской «Баварии». Футболист был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0), и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями.
«Надеюсь, в «Баварии» осознают, что Мюллер – один из тех игроков, с которым ассоциируется этот клуб. Я бы хотел, чтобы в «Баварии» обеспечивали Мюллера игровой практикой», — цитирует Бирхоффа Bild.
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