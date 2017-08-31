Салихамиджич: Мюллер? В «Баварии» всё в порядке, историю раздули СМИ

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подчеркнул, что в клубе нет проблем с нападающим Томасом Мюллером. Форвард был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0), и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями.
«Мюллер предан нашему клубу, а это самое важное. В «Баварии» всё в порядке, историю раздули СМИ. Мы же концентрируемся на предстоящих задачах. У каждого из наших игроков будет достаточно игровой практики», — цитирует Салихамиджича интернет-портал Goal.
Лёв: Мюллер убеждён в своих игровых качествах, и мы не сомневаемся в них