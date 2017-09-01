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«Спартак» заявил в РФПЛ 15-летнего полузащитника Репяха

1 сентября 2017, пятница. 18:59 Футбол

«Спартак» заявил на текущий сезон российской Премьер-Лиги 15-летнего полузащитника Ивана Репяха. Молодой футболист получил 52-й номер.

Репях перешёл в академию «Спартака» из «Краснодара» летом 2016 года. По неофициальной информации, этот переход стал причиной скандала и отказа «Краснодара» продавать «Спартаку» нападающего Фёдора Смолова.

В июле этого года благодаря голу Репяха красно-белые стали победителями первенства России среди команд 2001 года рождения. В финальном матче «Спартак» одолел «Локомотив» — 2:1.

Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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