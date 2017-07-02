«Спартак» выиграл первенство России среди команд 2001 года рождения

«Спартак» стал победителем первенства России среди команд 2001 года рождения. В финальном матче красно-белые со счётом 2:1 победили «Локомотив».
Победный мяч на 70-й минуте забил Иван Репях, который перешёл в «Спартак» из академии «Краснодара», сообщает пресс-служба московской команды.
Первенство России среди команд 2001 г.р.
Финал
«Локомотив» — «Спартак» — 1:2 (0:1)
Голы: Данилин, 8 (0:1), игрок «Локомотива», 67 (1:1), Репях, 70 (1:2).
«Спартак»: Марков, Гильманшин, Поправкин (Левшук, 51), Косоногов, Сунгатулин, Бакалюк, Данилин (Виговский, 74), Репях (Босенков, 78), Файзуллин (Иосифов, 60), Литвинов, Судариков (Предеус, 69).
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