Кроос выставил на благотворительный аукцион медаль с матча за Суперкубок Европы

Полузащитник «Реала» Тони Кроос выставил на благотворительный аукцион свою футболку и медаль с матча за Суперкубок Европы — 2017 с «Манчестер Юнайтед» (2:1).
За 20 с небольшим дней до закрытия торгов на сайте United Charity лучшее предложение за набор составляет € 2550. Организаторы планируют выручить за медаль и футболку около € 5 тыс. Деньги пойдут в фонд United Charity, который борется с социальным неравенством.
Кроос уже не в первый раз инициирует собрание средств путём благотворительного аукциона. После финала Лиги чемпионов-2016/17 с «Ювентусом» (4:1) немецкий футболист выставил на аукцион футболку, в которой провёл игру.
Благотворительный фонд Крооса собрал больше € 600 тыс. на помощь больным детям