Гол Лебеденко помог «Арарату» сыграть вничью с «Металлургом»

В матче седьмого тура первенства ПФЛ в зоне «Центр» липецкий «Металлург» принимал московский «Арарат». Встреча проходила на стадионе «Сокол» и завершилась со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Игоря Лебеденко на 45-й минуте, однако «Металлургу» удалось сравнять счёт после гола Руслана Ахвледиани на 72-й минуте. С 32-й минуты встречи хозяева поля играли вдесятером из-за красной карточки, полученной голкипером Иваном Скрипником за игру рукой вне штрафной площади.
«Арарат» (17 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Металлург» (12) находится на пятой строчке.
ПФЛ. Зона «Центр», 7-й тур
«Металлург» (Липецк) – «Арарат» (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: Лебеденко, 45 (0:1); Ахвледиани, 72 (1:1).
Удаление: Скрипник, 32 («Металлург»).