Кравец: сборной Украины нужно побеждать во всех оставшихся матчах

Нападающий сборной Украины Артём Кравец поделился мнением о победе над соперниками из Турции (2:0) в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира — 2018, подчеркнув, что для поездки в Россию следующим летом украинцам необходимо добиваться успеха в оставшихся играх квалификации.
«Думаю, все видели, что у нас многое получалось. И, главное, добились положительного результата. Мы мало что дали создать туркам. Наверное, у нас были ещё голевые моменты, но где-то не хватило последней передачи. Тем не менее, удалось одержать победу, а голы, надеюсь, оставим на следующие матчи. Считаю, что победили вполне заслуженно.
Можно ли считать этот матч лучшим в нынешнем отборе? Надеюсь, что будущие встречи будут намного лучше. Все понимают, что нам нужно побеждать во всех оставшихся матчах. Не может быть никакого другого настроя, кроме как на победу», — приводит слова форварда украинское издание «Террикон».