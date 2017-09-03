Ярмоленко: если в эпизодах с голами были нарушения правил, это не наши проблемы

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над сборной Турции (2:0) в матче отборочного этапа чемпионата мира – 2018.
«Думаю, все должны остаться довольны. Мы победили и показали при этом хороший футбол. Думаю, это лучший матч сборной Украины в нынешнем отборе. И в этом огромная заслуга украинских болельщиков, которые поддерживали команду с первой и до последней минуты. За это им огромное спасибо.
Во многом это победа нашего тренерского штаба, поскольку была правильно выбрана тактику на сборную Турции. После перерыва турки немного выровняли ситуацию на поле. Просто мы действовали по счёту. Зачем рисковать, если в запасе есть два мяча?
Если в эпизодах с голами нарушения правил и были, это не наши проблемы. Я ведь не арбитр. Фортуна не всегда должна от нас отворачиваться», — цитирует Ярмоленко «Команда №1».