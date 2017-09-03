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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Ротань: нельзя говорить о том, что сборная Украины выиграла благодаря офсайду

3 сентября 2017, воскресенье. 09:55 Футбол

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань поделился эмоциями от победы над Турцией (2:0) в матче квалификации ЧМ-2018. Победу украинцам принёс дубль Андрея Ярмоленко, при этом оба гола были забиты с нарушением правил.

«Нельзя говорить о том, что мы выиграли благодаря офсайду. Мы создали достаточно моментов, чтобы одержать победу. Не засчитай судья эти голы, думаю, воспользовались бы другими возможностями.

Хотелось бы отметить атмосферу на стадионе. Харьков до такой степени соскучился по большому футболу, что оказал нам такую поддержку. Это ощущение касается не только сегодняшнего дня. Мы провели здесь четверо суток – и всё было просто потрясающе.

Что Луческу мог сделать за каких-то три дня? Нужен как минимум год, чтобы можно было увидеть плоды работы», — цитирует Ротаня «Террикон».

Коноплянка: приятно обыграть Луческу, у турков не было никаких шансов
Источник: Террикон Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Турции — Футбол Сборная Украины — Футбол Руслан Ротань Футбольное судейство
Новости. Чемпионат мира 2018
3 сентября 2017, воскресенье
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